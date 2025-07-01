Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта между Россией и Азербайджаном

Президент выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории РФ братьев Сафаровых

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во вторник, 1 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил Офис президента.

"Я поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил твердую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", – заявил Зеленский.

Президент выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории РФ братьев Сафаровых. Он выразил уверенность в том, что будут установлены все факты, и подчеркнул необходимость справедливости.

"Алиев поделился подробностями, которые уже удалось установить. Они в очередной раз демонстрируют ненависть, шовинизм и цинизм россиян. Президент Азербайджана поблагодарил за поддержку со стороны Украины и украинского народа", – говорится в сообщении ОП.

Зеленский добавил, что у него и Алиева одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения – в энергетической сфере и в области гуманитарного сотрудничества. Достигнута договоренность о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Зеленский пригласил президента Азербайджана посетить Украину с визитом.