Путину "удалось невозможное", ведь его презирают и в Баку, и в Ереване – аналитик Гасанов

От ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией проиграет только последняя — у нее нет рычагов влияния на Баку, отметил эксперт

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российскому диктатору Владимиру Путину "удалось невозможное" – добиться того, чтобы его одинаково презирали и в Азербайджане, и в Армении, заявил для текста LIGA.net азербайджанский аналитик Акпер Гасанов.

По его словам, Баку ничего не теряет от охлаждения отношений с Москвой, в отличие от России.

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"Уникальность Путина в том, что ему удалось сделать невозможное – добиться того, чтобы его одинаково презирали и в Азербайджане, и в Армении. Например, россиян также поймали и обвиняют в попытке организации переворота в Армении. И я полностью верю, что такая попытка могла быть", – отметил эксперт.

По мнению Гасанова, после того, как в сентябре 2023 года армия Азербайджана окончательно взяла под контроль Нагорный Карабах, Москва потеряла главный рычаг влияния как на Баку, так и на Ереван, поскольку у РФ больше нет других средств давления в регионе.

Так, все нефтегазовые трубопроводы проходят в обход России, а Европейский Союз является основным экономическим партнером Азербайджана, отметил аналитик.

Он добавил: единственное, что остается Москве, – давить на азербайджанцев в России и вытеснять их со своей территории (по официальной переписи 2021 года, представителей этой нации в РФ около 475 000, но реальные показатели колеблются в пределах 1-2 млн).

В целом, считает аналитик, ключевым моментом в этом конфликте является попытка Москвы надавить на Баку, чтобы тот не проводил слишком независимую политику.