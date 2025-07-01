Путину "удалось невозможное", ведь его презирают и в Баку, и в Ереване – аналитик Гасанов
Российскому диктатору Владимиру Путину "удалось невозможное" – добиться того, чтобы его одинаково презирали и в Азербайджане, и в Армении, заявил для текста LIGA.net азербайджанский аналитик Акпер Гасанов.
По его словам, Баку ничего не теряет от охлаждения отношений с Москвой, в отличие от России.
"Уникальность Путина в том, что ему удалось сделать невозможное – добиться того, чтобы его одинаково презирали и в Азербайджане, и в Армении. Например, россиян также поймали и обвиняют в попытке организации переворота в Армении. И я полностью верю, что такая попытка могла быть", – отметил эксперт.
По мнению Гасанова, после того, как в сентябре 2023 года армия Азербайджана окончательно взяла под контроль Нагорный Карабах, Москва потеряла главный рычаг влияния как на Баку, так и на Ереван, поскольку у РФ больше нет других средств давления в регионе.
Так, все нефтегазовые трубопроводы проходят в обход России, а Европейский Союз является основным экономическим партнером Азербайджана, отметил аналитик.
Он добавил: единственное, что остается Москве, – давить на азербайджанцев в России и вытеснять их со своей территории (по официальной переписи 2021 года, представителей этой нации в РФ около 475 000, но реальные показатели колеблются в пределах 1-2 млн).
В целом, считает аналитик, ключевым моментом в этом конфликте является попытка Москвы надавить на Баку, чтобы тот не проводил слишком независимую политику.
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