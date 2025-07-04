МЗС Вірменії висловило протест послу Росії через втручання у внутрішні справи країни

У Єревані викликала невдоволення відверто недружня, часом ворожа пропаганда проти уряду Вірменії

Прапор Вірменії (Фото: Peter Klaunzer/EPA)

Міністерство закордонних справ Вірменії передало послу Росії у Єревані Сергію Копиркіну ноту протесту щодо висловлювань у російських державних медіа та офіційних осіб на адресу влади країни. Про це повідомила речниця вірменського МЗС Ані Бадалян, передає Armenpress.

За її словами, відверто недружня, часом ворожа пропаганда на російських державних телеканалах проти уряду Вірменії викликала невдоволення вірменської сторони.

"У заяві висловлено рішучий протест проти відверто недружньої, часто ворожої пропаганди проти уряду Республіки Вірменія у засобах масової інформації РФ, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб, депутатів Державної думи РФ, медіа та представників експертної спільноти", – йдеться у документі.

У ноті наголошується, що образливі висловлювання у прямому ефірі російських державних телеканалів та нападки на діяльність вірменської влади "абсолютно неприйнятні та ведуть до нейтралізації позитивних результатів недавніх візитів на найвищому рівні між Вірменією та Росією".

У документі стверджується, що заяви окремих російських депутатів щодо дій правоохоронних органів Вірменії із запобігання спробі державного перевороту викликають не тільки здивування, а й обурення.

"Згідно з цими заявами, арешт осіб, які планують державний переворот, розглядається як черговий недружній крок прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна", – зазначили в МЗС країни.

У відомстві стверджують, що подібні заяви є не тільки абсурдними, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання держперевороту вважається недружнім кроком, а й грубим втручанням у внутрішні справи Вірменії.

"Ба більше, складається враження, що подібна інформаційна політика проводиться цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного ладу в Республіці Вірменія", – йдеться в ноті.

МЗС закликало Росію вжити негайних та ефективних заходів щодо припинення недружніх проявів щодо Вірменії.