МИД Армении выразило протест послу России из-за вмешательства во внутренние дела страны

Флаг Армении (Фото: Peter Klaunzer/EPA)

Министерство иностранных дел Армении передало послу России в Ереване Сергею Копыркину ноту протеста в связи с заявлениями в российских государственных медиа и со стороны официальных лиц в адрес властей страны. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает Armenpress.

По ее словам, откровенно недружественная, а порой и враждебная пропаганда на российских государственных телеканалах против правительства Армении вызвала недовольство армянской стороны.

"В заявлении выражается решительный протест против откровенно недружественной, зачастую враждебной пропаганды против правительства Республики Армения в средствах массовой информации РФ, которая активно подпитывается заявлениями некоторых должностных лиц, депутатов Государственной думы РФ, медиа и представителей экспертного сообщества", – говорится в документе.

В ноте подчеркивается, что оскорбительные высказывания в прямом эфире российских государственных телеканалов и нападки на деятельность армянских властей "абсолютно неприемлемы и ведут к нивелированию позитивных результатов недавних визитов на высшем уровне между Арменией и Россией".

В документе утверждается, что заявления отдельных российских депутатов относительно действий правоохранительных органов Армении по предотвращению попытки государственного переворота вызывают не только удивление, но и возмущение.

"В соответствии с этими заявлениями, арест лиц, планирующих государственный переворот, рассматривается как очередной недружественный шаг со стороны премьер-министра Армении Николая Пашиняна", — отметили в МИД страны.

В ведомстве утверждают, что подобные заявления не только абсурдны, поскольку непонятно, как и почему предотвращение госпереворота считается недружественным шагом, но и являются грубым вмешательством во внутренние дела Армении.

"Более того, создается впечатление, что подобная информационная политика проводится целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного строя в Республике Армения", — говорится в ноте.

МИД призвал Россию предпринять немедленные и эффективные меры для прекращения недружественных действий в отношении Армении.