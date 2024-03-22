Під дулами автоматів та з погрозами. У "Жовтій стрічці" розповіли про "вибори" в окупації

Плакат активістів "Жовтої стрічки" (Фото: Facebook)

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники змушували українців голосувати за "президента РФ" під дулами автоматів, ніхто не міг сказати "ні". Про це для матеріалу LIGA.net розповіла учасниця руху опору "Жовта стрічка" Катерина (з огляду на питання безпеки ми не розкриваємо її прізвище).

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За її словами, окупанти заходять у кожний будинок, змушуючи людей поставити "галочку". Зазвичай, каже активістка, їх четверо – двоє з них з автоматами.

"Вони підходять до звичайних перехожих на вулиці й питають: "Не хочете проголосувати?" Я не бачила, щоб хтось ризикнув сказати "ні". Ти можеш відповісти, що вже проголосував. Але тобі на це скажуть: "А давай ще раз", – розповіла Катерина.

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти погрожували українцям, проводячи рейди та фільтрації, всіляко шантажували та змушували голосувати повторно, додала вона.

"Звичайні люди намагалися уникати цього голосування всіма можливими методами. У моєму рідному населеному пункті явка склала близько 10%", – розповіла представниця "Жовтої стрічки".

14 березня 2024 року Міністерство закордонних справ та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

У МЗС звернулися до громадян України з рекомендацією не брати участі у псевдовиборах на ТОТ.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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