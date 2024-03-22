Под дулами автоматов и с угрозами. В "Желтой ленте" рассказали о "выборах" в оккупации

Плакат активистов "Желтой ленты" (Фото: Facebook)

На временно оккупированных территориях российские захватчики заставляли украинцев голосовать за "президента РФ" под дулами автоматов, никто не мог сказать "нет". Об этом для материала LIGA.net рассказала участница сопротивления "Желтая лента" Екатерина (учитывая вопросы безопасности, мы не раскрываем ее фамилию).

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По ее словам, оккупанты заходят в каждый дом, заставляя людей поставить "галочку". Обычно, говорит активистка, их четверо – двое из них с автоматами.

"Они подходят к обычным прохожим на улице и спрашивают: "Не хотите проголосовать?" Я не видела, чтобы кто-то рискнул сказать "нет". Ты можешь ответить, что уже проголосовал. Но тебе на это скажут: "А давай еще раз", – рассказала Екатерина.

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты угрожали украинцам, проводя рейды и фильтрации, всячески шантажировали и заставляли голосовать повторно, добавила она.

"Обычные люди пытались избегать этого голосования всеми возможными методами. В моем родном населенном пункте явка составила около 10%", – рассказала представительница "Желтой ленты".

14 марта 2024 года Министерство иностранных дел и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

В МИД обратились к гражданам Украины с рекомендацией не участвовать в псевдовыборах на ВОТ.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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