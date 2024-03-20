Підтримка фонду й формули миру: Шмигаль та Боррель провели "продуктивну зустріч"

Під час бесіди прем'єр Шмигаль та дипломат Боррель обговорили подальшу військову допомогу

Денис Шмигаль та Жозеп Боррель (Фото: Telegram)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель обговорили ключові пріоритети напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Про це повідомив Шмигаль.

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За словами прем'єр-міністра, під час бесіди Шмигаль та Боррель обговорили подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) та Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС.

Також в розмові було порушене питання щодо використання заморожених російських активів для потреб України.

Крім того, політики порушили тему щодо підтримки формули миру, підготовку до проведення Глобального саміту миру та ухвалення переговорної рамки, а також початок переговорів стосовно вступу України до ЄС.

13 березня комітет постійних представників у ЄС підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро – з нього фінансуються постачання зброї Україні. Шмигаль подякував за додаткову допомогу на військову підтримку України, а також висловив сподівання на плідні засідання Ради асоціації.

З 2022 року ЄС надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру: фінансування надають через транші.

Останні місяці ці транші блокувала Угорщина: через різні причини відмовлялася схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро.

Держави-члени ЄС ведуть переговори про створення чотирирічного спецфонду в межах Європейського фонду миру на загальну суму 20 млрд євро, який використовувався б лише для допомоги Україні.

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