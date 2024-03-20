Поддержка фонда и Формулы мира: Шмыгаль и Боррель провели "продуктивную встречу"

Во время беседы премьер Шмигаль и дипломат Боррель обсудили дальнейшую военную помощь

Денис Шмыгаль и Жозеп Боррель (Фото: Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили ключевые приоритеты в преддверии заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщил Шмигаль.

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По словам премьер-министра, во время беседы Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности в рамках Европейского фонда мира (EPF) и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.

Также в разговоре был затронут вопрос об использовании замороженных российских активов для нужд Украины.

Кроме того, политики подняли тема по поддержке Формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира и принятия переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

13 марта комитет постоянных представителей в ЕС поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине. Шмигаль поблагодарил за дополнительную помощь на военную поддержку Украины, а также выразил надежду на плодотворные заседания Совета ассоциации.

С 2022 года ЕС оказывает Украине военную помощь через Европейский фонд мира: финансирование предоставляется через транши.

Последние месяцы эти транши блокировала Венгрия: по разным причинам отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро.

Государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 млрд евро, который использовался только для помощи Украине.

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