Поддержка фонда и Формулы мира: Шмыгаль и Боррель провели "продуктивную встречу"
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили ключевые приоритеты в преддверии заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщил Шмигаль.
По словам премьер-министра, во время беседы Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности в рамках Европейского фонда мира (EPF) и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.
Также в разговоре был затронут вопрос об использовании замороженных российских активов для нужд Украины.
Кроме того, политики подняли тема по поддержке Формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира и принятия переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
13 марта комитет постоянных представителей в ЕС поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине. Шмигаль поблагодарил за дополнительную помощь на военную поддержку Украины, а также выразил надежду на плодотворные заседания Совета ассоциации.
- С 2022 года ЕС оказывает Украине военную помощь через Европейский фонд мира: финансирование предоставляется через транши.
- Последние месяцы эти транши блокировала Венгрия: по разным причинам отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро.
- Государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 млрд евро, который использовался только для помощи Украине.
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