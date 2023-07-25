Пили талий сніг, із 600 убиті або поранені всі, крім двох – CNN про найманців зі Шторму Z

Журналісти CNN розповіли історію одного з російських найманців зі штурмових рот Шторм Z, які складаються переважно з в'язнів. Від загибелі окупанта врятувало переведення на роботу у шпиталі після чергового поранення.

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Журналісти зазначили, що вбиті зі Шторму Z – це в'язні, яким обіцяють відстрочку від тюрми, якщо вони приєднаються до штурмових рот Міноборони Росії.

"Кількість жертв важко собі уявити. Сергій (журналісти змінили ім'я окупанта. – Ред.) сказав, що з його загону із 600 в'язнів, набраних у жовтні, тільки 170 залишилися живими, і всі, крім двох, поранені", – йдеться в матеріалі.

За словами окупанта, всіх найманців було поранено по два, три, а деяких і по чотири рази.

"Я чітко пам'ятаю останній із дев'яти струсів мозку, які у мене були. Ми атакували. РПГ, дронів мало у нас. Наш командир кричить по рації: "Мені все одно, вперед! Не повертайся, доки не займеш цю позицію!"

Далі, за його словами, двоє окупантів знайшли невеликий окоп та "пірнули" туди. Український дрон скинув на росіян гранату, і вона приземлилася в 30-сантиметровому проміжку між ними.

"Мій друг був весь в уламках. Але я якось залишився неушкодженим. Але я втратив зір на п'ять годин – просто біла пелена перед очима. Мене винесли на руках", – розповів окупант.

Згодом, за його словами, знайшлися лікарі, які "зжалилися" над ним і дали йому роботу санітара в лікарні до кінця його контракту – переміщати трупи, перевіряти тіла на документи, прибирати.

За словами окупанта, їжа в російських окопах складалася переважно з м'ясних консервів з додаванням локшини швидкого приготування, але найважче було дістати воду.

"Щоб отримати її, потрібно пройти три-чотири кілометри. Іноді по кілька днів не їли, по кілька днів не пили", – розповів найманець.

Взимку, за його словами, вони змогли вижити, вживаючи талий сніг: "Це було не дуже приємно, але нам довелося".

За його словами, дисципліна підтримувалася стратами, і іноді їхній командир "перезавантажував" людей – "обнуляв", вбиваючи. У найманців, які намагалися втекти, у Штормі Z стріляли.

У середині червня в ГУР повідомляли, що збільшилися випадки, коли бійці російських штурмових рот Шторм Z займалися мародерством у своїх підрозділах і ставали дезертирами.

Пресофіцер 30 ОШБр про найманців зі Шторму Z: "Вони дуже накачані пропагандою. Вони вважають, що їм щось відрізатимуть, тому бояться здаватися в полон".

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