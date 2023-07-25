UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пили талый снег, из 600 убиты или ранены все, кроме двоих – CNN о наемниках из Шторма Z

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 17:13
Пили талый снег, из 600 убиты или ранены все, кроме двоих – CNN о наемниках из Шторма Z - Фото
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Журналисты CNN рассказали историю одного из российских наемников из штурмовых рот Шторм Z, состоящих преимущественно из заключенных. От гибели оккупанта спас перевод на работу в госпитале после очередного ранения.

Журналисты отметили, что убитые из Шторма Z – это заключенные, которым обещают отсрочку от тюремного заключения, если они присоединятся к штурмовым ротам Минобороны России.

"Количество жертв трудно себе представить. Сергей (журналисты изменили имя оккупанта. – Ред.) сказал, что из его отряд из 600 заключенных, набранных в октябре, всего 170 остались в живых, и все, кроме двоих, ранены", – сказано в материале.

По словам оккупанта, все наемники были ранены по два, три, а некоторые и по четыре раза.

"Я отчетливо помню последнее из девяти сотрясений мозга, которые у меня были. Мы атаковали. РПГ, дронов мало у нас. Наш командир кричит по рации: "Мне все равно, вперед! Не возвращайся, пока не займешь эту позицию!"

Далее, по его словам, двое оккупантов нашли небольшой окоп и "нырнули" туда. Украинский дрон сбросил на россиян гранату, и она приземлилась в 30-сантиметровом промежутке между ними.

"Мой друг был весь в осколках. Но я как-то остался невредимым. Но я потерял зрение на пять часов – просто белая пелена перед глазами. Меня вынесли на руках", – рассказал оккупант.

Потом, по его словам, нашлись врачи, которые "сжалились" над ним и дали ему работу санитара в больнице до конца его контракта – перемещать трупы, проверять тела на документы, убирать.

По словам оккупанта, еда в российских окопах состояла в основном из мясных консервов с добавлением лапши быстрого приготовления, но труднее всего было достать воду.

"Чтобы получить ее, нужно пройти три-четыре километра. Иногда по нескольку дней не ели, по нескольку дней не пили", – рассказал наемник.

Зимой, по его словам, они смогли выжить, употребляя талый снег: "Это было не очень приятно, но нам пришлось".

По его словам, дисциплина поддерживалась казнями, и иногда их командир "перезагружал" людей – "обнулял", убивая. В наемников, которые пытались сбежать, в Шторме Z стреляли.

  • В середине июня в ГУР сообщали, что увеличились случаи, когда бойцы российских штурмовых рот Шторм Z занимались мародерством в своих же подразделениях и становились дезертирами. 
  • Пресс-офицер 30 ОШБр о наемниках из Шторма Z: "Они очень накачаны пропагандой. Они считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен ".

Смотрите также: "Нас обнуляют". Остатки одной из рот россиян Шторм Z отказались продолжать воевать – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназаключенныенаемникизэкиШторм Z
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 