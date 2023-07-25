Пили талый снег, из 600 убиты или ранены все, кроме двоих – CNN о наемниках из Шторма Z

Журналисты CNN рассказали историю одного из российских наемников из штурмовых рот Шторм Z, состоящих преимущественно из заключенных. От гибели оккупанта спас перевод на работу в госпитале после очередного ранения.

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Журналисты отметили, что убитые из Шторма Z – это заключенные, которым обещают отсрочку от тюремного заключения, если они присоединятся к штурмовым ротам Минобороны России.

"Количество жертв трудно себе представить. Сергей (журналисты изменили имя оккупанта. – Ред.) сказал, что из его отряд из 600 заключенных, набранных в октябре, всего 170 остались в живых, и все, кроме двоих, ранены", – сказано в материале.

По словам оккупанта, все наемники были ранены по два, три, а некоторые и по четыре раза.

"Я отчетливо помню последнее из девяти сотрясений мозга, которые у меня были. Мы атаковали. РПГ, дронов мало у нас. Наш командир кричит по рации: "Мне все равно, вперед! Не возвращайся, пока не займешь эту позицию!"

Далее, по его словам, двое оккупантов нашли небольшой окоп и "нырнули" туда. Украинский дрон сбросил на россиян гранату, и она приземлилась в 30-сантиметровом промежутке между ними.

"Мой друг был весь в осколках. Но я как-то остался невредимым. Но я потерял зрение на пять часов – просто белая пелена перед глазами. Меня вынесли на руках", – рассказал оккупант.

Потом, по его словам, нашлись врачи, которые "сжалились" над ним и дали ему работу санитара в больнице до конца его контракта – перемещать трупы, проверять тела на документы, убирать.

По словам оккупанта, еда в российских окопах состояла в основном из мясных консервов с добавлением лапши быстрого приготовления, но труднее всего было достать воду.

"Чтобы получить ее, нужно пройти три-четыре километра. Иногда по нескольку дней не ели, по нескольку дней не пили", – рассказал наемник.

Зимой, по его словам, они смогли выжить, употребляя талый снег: "Это было не очень приятно, но нам пришлось".

По его словам, дисциплина поддерживалась казнями, и иногда их командир "перезагружал" людей – "обнулял", убивая. В наемников, которые пытались сбежать, в Шторме Z стреляли.

В середине июня в ГУР сообщали, что увеличились случаи, когда бойцы российских штурмовых рот Шторм Z занимались мародерством в своих же подразделениях и становились дезертирами.

Пресс-офицер 30 ОШБр о наемниках из Шторма Z: "Они очень накачаны пропагандой. Они считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен ".

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