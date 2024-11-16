План стійкості міститиме пункт про політику героїв. Зеленський розповів, про що він

Всього План стійкості буде налічувати 10 пунктів, а представлять його наступного тижня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Внутрішній План стійкості міститиме пункт про політику героїв. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки українського внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв", - сказав він.

Глава держави повідомив, що на зустрічі обговорювали питання підтримки ветеранів російсько-української війни, а також заходи щодо збереження пам'яті "про війну і подвиг українського народу".

Зеленський підкреслив, що важливо, аби обговорення перетворювалися на конкретні рішення з боку держави.

"І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємопов’язаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів", - підсумував він.

24 жовтня 2024 року повідомлялося, що Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України. В ньому йдеться про фронт, оборонно-промисловий комплекс, економіку країни, фінанси, інформаційну сферу, роботу в регіонах, забезпечення справедливості та інші стратегічні галузі.

14 листопада президент заявив, що продовжується розробка внутрішнього Плану стійкості України. Всього він буде налічувати 10 пунктів, а представлять його наступного тижня.