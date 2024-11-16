Війна в Україні має закінчитися у 2025 році дипломатичним шляхом – Зеленський

Президент пояснив, чому на фронті склалася складна ситуація і як її зупинити

Володимир Зеленський (Фото: скрин)

На східній частині фронту ситуація складна, росіяни хоч і повільно, але просуваються. Однак Україна має намір робити все можливе, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Українському радіо.

"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилася. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо", – сказав він.

Президент зазначив, що нинішня ситуація на фронті склалася тому, що були повільні темпи наповнення бригад підготовленими фахівцями та постачання зброї. Через не укомплектування бригади не можуть змінити військових на фронті, а ті втомлюються і їм доводиться відступати з позицій, пояснив президент.

За його словами, Україна й досі не отримала половину зброї від США.

"Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі", – зазначив голова держави.

Однак він зазначив, що армія Росії в день втрачає 1500-2000 бійців пораненими та вбитими. З такими обсягами втрат ворог не зможе просуватися постійно, і на деяких ділянках фронту, за його словами, вже видно, як темпи наступу окупантів уповільнились.

Щоб зупинити російських солдатів, Україна зараз має намір залучити резерви й укомплектовані бригади.