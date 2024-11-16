Война в Украине должна закончиться в 2025 году дипломатическим путем – Зеленский
На восточном участке фронта ситуация сложная, россияне хоть и медленно, но продвигаются. Однако Украина намерена делать все возможное, чтобы закончить войну не позднее 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.
"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", – сказал он.
Президент отметил, что нынешняя ситуация на фронте сложилась потому, что были медленные темпы наполнения бригад подготовленными специалистами и поставки оружия. Из-за не укомплектования бригады не могут сменить военных на фронте, а те устают и им приходится отступать с позиций, пояснил президент.
По его словам, Украина до сих пор не получила половину оружия от США.
"Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе", – отметил глава государства.
Однако он отметил, что армия России в день теряет 1500–2000 бойцов ранеными и убитыми. С таким объемом потерь враг не сможет продвигаться постоянно, и на некоторых участках фронта, по его словам, уже видно, как темпы наступления оккупантов замедлились.
Чтобы остановить российских солдат, Украина намерена сейчас привлечь резервы и укомплектованные бригады.
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