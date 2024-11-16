Война в Украине должна закончиться в 2025 году дипломатическим путем – Зеленский

Президент объяснил, почему на фронте сложилась сложная ситуация и как ее остановить

Владимир Зеленский (Фото: скрин)

На восточном участке фронта ситуация сложная, россияне хоть и медленно, но продвигаются. Однако Украина намерена делать все возможное, чтобы закончить войну не позднее 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио.

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"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", – сказал он.

Президент отметил, что нынешняя ситуация на фронте сложилась потому, что были медленные темпы наполнения бригад подготовленными специалистами и поставки оружия. Из-за не укомплектования бригады не могут сменить военных на фронте, а те устают и им приходится отступать с позиций, пояснил президент.

По его словам, Украина до сих пор не получила половину оружия от США.

"Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе", – отметил глава государства.

Однако он отметил, что армия России в день теряет 1500–2000 бойцов ранеными и убитыми. С таким объемом потерь враг не сможет продвигаться постоянно, и на некоторых участках фронта, по его словам, уже видно, как темпы наступления оккупантов замедлились.

Чтобы остановить российских солдат, Украина намерена сейчас привлечь резервы и укомплектованные бригады.