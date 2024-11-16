Зеленский: Комбинированные атаки РФ продолжатся, но Украина в неплохом положении по ПВО
Россия будет продолжать комбинированные атаки, однако в плане противовоздушной обороны Украина "в неплохом положении". Об этом в интервью Украинскому совету сообщил президент Владимир Зеленский.
"Они будут продолжать комбинированные удары, накапливают свои силы, накапливают производство... Для чего все? Безусловно, блэкауты – это недовольство людей, недовольство общества", – сказал президент.
Он подчеркнул, что сейчас Украина "в неплохом положении" в плане противовоздушной обороны. В частности, речь шла о договоренностях с союзниками по ракетам для систем Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T и других.
По словам Зеленского, он каждый день находится в контакте с разведкой, предупреждающей об активности врага. Он отметил, что Украина готовится к будущим атакам, в частности, нужны разные виды защит энергетической сети.
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