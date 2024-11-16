Зеленський: Комбіновані атаки Росії триватимуть, але Україна в непоганому положенні щодо ППО
Росія буде продовжувати комбіновані атаки, однак в плані протиповітряної оборони Україна "в непоганому положенні". Про це в інтерв'ю Українському раді повідомив президент Володимир Зеленський.
"Вони будуть продовжувати комбіновані удари, накопичують свої сили, накопичують виробництво... Для чого все? Безумовно, блекаути – це незадоволення людей, незадоволення суспільства", – сказав президент.
Він підкреслив, що наразі Україна "в непоганому положенні" в плані протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про домовленості з союзниками щодо ракет для систем Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T та інших.
За словами Зеленського, він щодня перебуває в контакті з розвідкою, яка попереджує про активність ворога. Він зазначив, що Україна готується до майбутніх атак, зокрема, потрібні різні види захистів енергетичної мережі.
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