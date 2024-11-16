План стойкости будет содержать пункт о политике героев. Зеленский рассказал, о чем он

Всего План устойчивости будет насчитывать 10 пунктов, а представят его на следующей неделе

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Внутренний План стойкости будет содержать пункт о политике героев. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Провел сегодня еще одно совещание по подготовке украинского внутреннего Плана стойкости – пункт о политике героев", – сказал он.

Глава государства сообщил, что на встрече обсуждали вопросы поддержки ветеранов российско-украинской войны, а также меры по сохранению памяти "о войне и подвиге украинского народа".

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы обсуждения превращались в конкретные решения со стороны государства.

"И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами. Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость нужна и от партнеров", - подытожил он.

24 октября 2024 сообщалось, что Зеленский поручил подготовить внутренний План усиления Украины. В нем говорится о фронте, оборонно-промышленном комплексе, экономике страны, финансах, информационной сфере, работе в регионах, обеспечении справедливости и других стратегических областях.

14 ноября президент заявил, что продолжается разработка внутреннего Плана стойкости Украины. Всего он будет насчитывать 10 пунктов, а представят его на следующей неделе.