На Авдіївському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, ЗСУ вдарили по ППО ворога – Генштаб

Російські окупанти протягом поточної доби не проводили наступальних дій на Авдіївському напрямку, а українські захисники вдарили по ворожому засобу протиповітряної оборони. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Як зазначається у вечірньому зведенні, основні зусилля армія РФ зосереджує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Загалом відбулось 18 бойових зіткнень на вказаних ділянках фронту", – поінформували в Генштабі.

На Куп'янському напрямку загарбники не припиняють спроб покращити тактичне становище. Ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку росіяни наступали в районі Білогорівки, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку окупанти намагались наступати у напрямку Предтечиного – зазнали невдачі.

На Авдіївському напрямку армія РФ протягом доби наступальних дій не проводила.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.

На інших напрямках загарбники наступів не проводили, але продовжували обстріли. На Херсонському і Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артпідрозділи на вогневих позиціях, один засіб ППО та ще одну важливу ціль окупантів.

26 травня 2023 року прикордонники розповіли, що під Авдіївкою разом із бійцями ЗСУ відбили штурм армії РФ, який тривав близько 10 годин.

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