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На Авдіївському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, ЗСУ вдарили по ППО ворога – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 19:42
На Авдіївському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, ЗСУ вдарили по ППО ворога – Генштаб - Фото
Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти протягом поточної доби не проводили наступальних дій на Авдіївському напрямку, а українські захисники вдарили по ворожому засобу протиповітряної оборони. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

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Як зазначається у вечірньому зведенні, основні зусилля армія РФ зосереджує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Загалом відбулось 18 бойових зіткнень на вказаних ділянках фронту", – поінформували в Генштабі.

На Куп'янському напрямку загарбники не припиняють спроб покращити тактичне становище. Ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку росіяни наступали в районі Білогорівки, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку окупанти намагались наступати у напрямку Предтечиного – зазнали невдачі.

На Авдіївському напрямку армія РФ протягом доби наступальних дій не проводила.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.

На інших напрямках загарбники наступів не проводили, але продовжували обстріли. На Херсонському і Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артпідрозділи на вогневих позиціях, один засіб ППО та ще одну важливу ціль окупантів.

  • 26 травня 2023 року прикордонники розповіли, що під Авдіївкою разом із бійцями ЗСУ відбили штурм армії РФ, який тривав близько 10 годин.

Дивіться відео: Дрони-камікадзе залишили росіян "без очей": знищено три комплекси спостереження

Олег Васьків
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війназсуГенштаб
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