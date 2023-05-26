На Авдіївському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, ЗСУ вдарили по ППО ворога – Генштаб
Російські окупанти протягом поточної доби не проводили наступальних дій на Авдіївському напрямку, а українські захисники вдарили по ворожому засобу протиповітряної оборони. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається у вечірньому зведенні, основні зусилля армія РФ зосереджує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
"Загалом відбулось 18 бойових зіткнень на вказаних ділянках фронту", – поінформували в Генштабі.
На Куп'янському напрямку загарбники не припиняють спроб покращити тактичне становище. Ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки.
На Лиманському напрямку росіяни наступали в районі Білогорівки, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку окупанти намагались наступати у напрямку Предтечиного – зазнали невдачі.
На Авдіївському напрямку армія РФ протягом доби наступальних дій не проводила.
На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.
На інших напрямках загарбники наступів не проводили, але продовжували обстріли. На Херсонському і Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії.
Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артпідрозділи на вогневих позиціях, один засіб ППО та ще одну важливу ціль окупантів.
- 26 травня 2023 року прикордонники розповіли, що під Авдіївкою разом із бійцями ЗСУ відбили штурм армії РФ, який тривав близько 10 годин.
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