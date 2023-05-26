Кіберфахівці Служби безпеки України знищили три російські комплекси спостереження, залишивши ворога "без очей". Відповідне відео бойової роботи оприлюднили на сторінці СБУ в Facebook.
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"Специ Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси "Гренадер" та один "Муром", – зазначили у відомстві.
В СБУ зазначили, що росіяни використовували комплекси, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням українських військових.
"Але тепер не будуть. Кіберфахівці залишили окупантів "без очей", – додали у спецслужбі.
В СБУ не уточнили, коли саме та на якому напрямку були знищені ворожі комплекси спостереження.
- 18 травня 2023 року СБУ повідомила, що її бійці "відправили до Кобзона" за день 11 одиниць техніки росіян.
- 22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.
- 26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".
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