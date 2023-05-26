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Дрони-камікадзе залишили росіян "без очей": знищено три комплекси спостереження – відео видео

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26.05.2023, 18:14
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Кіберфахівці Служби безпеки України знищили три російські комплекси спостереження, залишивши ворога "без очей". Відповідне відео бойової роботи оприлюднили на сторінці СБУ в Facebook.

"Специ Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси "Гренадер" та один "Муром", – зазначили у відомстві.

В СБУ зазначили, що росіяни використовували комплекси, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням українських військових.

"Але тепер не будуть. Кіберфахівці залишили окупантів "без очей", – додали у спецслужбі.

В СБУ не уточнили, коли саме та на якому напрямку були знищені ворожі комплекси спостереження.

  • 26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".

Дивіться відео: Російський окупант зняв годинник з мертвого поплічника та втік

Олег Васьків
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