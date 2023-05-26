Кіберфахівці Служби безпеки України знищили три російські комплекси спостереження, залишивши ворога "без очей". Відповідне відео бойової роботи оприлюднили на сторінці СБУ в Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Специ Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси "Гренадер" та один "Муром", – зазначили у відомстві.

В СБУ зазначили, що росіяни використовували комплекси, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням українських військових.

"Але тепер не будуть. Кіберфахівці залишили окупантів "без очей", – додали у спецслужбі.

В СБУ не уточнили, коли саме та на якому напрямку були знищені ворожі комплекси спостереження.

18 травня 2023 року СБУ повідомила, що її бійці "відправили до Кобзона" за день 11 одиниць техніки росіян.

22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.

26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".

Дивіться відео: Російський окупант зняв годинник з мертвого поплічника та втік

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.