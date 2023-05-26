Киберспециалисты Службы безопасности Украины уничтожили три российских комплекса наблюдения, оставив врага "без глаз". Соответствующее видео боевой работы было обнародовано на странице СБУ в Facebook.
"Специалисты Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе отключили два комплекса "Гренадер" и один "Муром", – отметили в ведомстве.
В СБУ указали, что россияне использовали комплексы, чтобы круглосуточно следить за территорией и перемещением украинских военных.
"Но теперь не будут. Киберспециалисты оставили оккупантов "без глаз", – добавили в спецслужбе.
В СБУ не уточнили, когда именно и на каком направлении были уничтожены вражеские комплексы наблюдения.
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