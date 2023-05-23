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Угледарское направление. Россиянин снял часы с мертвого соратника и сбежал – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 16:44
Угледарское направление. Россиянин снял часы с мертвого соратника и сбежал – видео - Фото
Российские оккупанты (Скриншо с видео)

Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с дрона сняли момент, как россияне не только бросают своих, но и снимают с них ценные вещи. Соответствующее видео обнародовал общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter.

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Когда именно украинские военные записали ролик, активист не сообщил, однако указал, что это произошло на Угледарском направлении.

В видео можно увидеть, как российский оккупант подходит к своему мертвому соратнику и снимает у него с руки часы, после чего оставляет тело и убегает.

pic.twitter.com/pI7xfZNbfr

- Serhii Sternenko? (@sternenko) May 23, 2023

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Олег Васькив
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войнароссийские оккупанты
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