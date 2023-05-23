Угледарское направление. Россиянин снял часы с мертвого соратника и сбежал – видео
23.05.2023, 16:44
Российские оккупанты (Скриншо с видео)
Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с дрона сняли момент, как россияне не только бросают своих, но и снимают с них ценные вещи. Соответствующее видео обнародовал общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter.
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Когда именно украинские военные записали ролик, активист не сообщил, однако указал, что это произошло на Угледарском направлении.
В видео можно увидеть, как российский оккупант подходит к своему мертвому соратнику и снимает у него с руки часы, после чего оставляет тело и убегает.
- Serhii Sternenko? (@sternenko) May 23, 2023
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