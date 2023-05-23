Угледарское направление. Россиянин снял часы с мертвого соратника и сбежал – видео

Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с дрона сняли момент, как россияне не только бросают своих, но и снимают с них ценные вещи. Соответствующее видео обнародовал общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter.

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Когда именно украинские военные записали ролик, активист не сообщил, однако указал, что это произошло на Угледарском направлении.

В видео можно увидеть, как российский оккупант подходит к своему мертвому соратнику и снимает у него с руки часы, после чего оставляет тело и убегает.

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- Serhii Sternenko? (@sternenko) May 23, 2023

18 мая 2023 года СБУ сообщила, что ее бойцы "отправили к Кобзону" за день 11 единиц техники россиян.

22 мая "Эдельвейсы" уничтожили три российских боевых машины пехоты и большое количество личного состава оккупантов.

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ взяли в плен более двух десятков захватчиков.

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