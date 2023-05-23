Вугледарський напрямок. Російський окупант зняв годинник з мертвого поплічника та втік – відео

Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з дрона зняли момент, як росіяни не лише кидають своїх, а ще й знімають з них цінні речі. Відповідне відео оприлюднив громадський діяч Сергій Стерненко у Twitter.

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Коли саме українські військові записали ролик, активіст не повідомив, проте вказав, що це сталося на Вугледарському напрямку.

У відео можна побачити, як російський окупант підходить до свого мертвого поплічника й знімає у нього з руки годинник, після чого залишає тіло та тікає.

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— Serhii Sternenko ? (@sternenko) May 23, 2023

18 травня 2023 року СБУ повідомила, що її бійці "відправили до Кобзона" за день 11 одиниць техніки росіян.

22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ взяли в полон понад два десятки загарбників.

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