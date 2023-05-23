RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вугледарський напрямок. Російський окупант зняв годинник з мертвого поплічника та втік – відео

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 16:44
Вугледарський напрямок. Російський окупант зняв годинник з мертвого поплічника та втік – відео - Фото
Російські окупанти (Скриншот з відео)

Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з дрона зняли момент, як росіяни не лише кидають своїх, а ще й знімають з них цінні речі. Відповідне відео оприлюднив громадський діяч Сергій Стерненко у Twitter.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Коли саме українські військові записали ролик, активіст не повідомив, проте вказав, що це сталося на Вугледарському напрямку.

У відео можна побачити, як російський окупант підходить до свого мертвого поплічника й знімає у нього з руки годинник, після чого залишає тіло та тікає.

pic.twitter.com/pI7xfZNbfr

— Serhii Sternenko ? (@sternenko) May 23, 2023

Дивіться відео: Страйк! Артилеристи 28 бригади ЗСУ знищили колону окупантів у Донецькій області

Олег Васьків
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаросійські окупанти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 