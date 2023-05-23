Вугледарський напрямок. Російський окупант зняв годинник з мертвого поплічника та втік – відео
23.05.2023, 16:44
Російські окупанти (Скриншот з відео)
Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з дрона зняли момент, як росіяни не лише кидають своїх, а ще й знімають з них цінні речі. Відповідне відео оприлюднив громадський діяч Сергій Стерненко у Twitter.
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Коли саме українські військові записали ролик, активіст не повідомив, проте вказав, що це сталося на Вугледарському напрямку.
У відео можна побачити, як російський окупант підходить до свого мертвого поплічника й знімає у нього з руки годинник, після чого залишає тіло та тікає.
— Serhii Sternenko ? (@sternenko) May 23, 2023
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