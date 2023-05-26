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Під Авдіївкою росіяни атакували хімічною зброєю, українські воїни відбили штурм – ДПСУ

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26.05.2023, 16:06
Під Авдіївкою росіяни атакували хімічною зброєю, українські воїни відбили штурм – ДПСУ - Фото
Фото: ДПСУ

На Авдіївському напрямку прикордонники та бійці Збройних Сил України відбили штурм російських окупантів. У пресслужбі ДПСУ кажуть, що бій тривав близько 10 годин.

Прикордонники зазначають, що штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. 

Окупанти скидали з безпілотників на українських воїнів боєприпаси з аерозолями, після цього – пішли в атаку, використовуючи танки та броньовики.

За 10 годин, що тривав бій, українські військові ліквідували 30 росіян, два танки, БПМ та бронетранспортер.

  • 25 травня 2023 року СБУ повідомила, що затримала агента РФ, який готував диверсію на залізниці під Авдіївкою.
  • Генерал Тарнавський запевнив, що в окупантів немає успіхів під Авдіївкою.

Читайте також: Генштаб: РФ атакує в районі Бахмута та Донецька, є загроза затоплення біля Карлівки — карта

Мілана Головань
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