Під Авдіївкою росіяни атакували хімічною зброєю, українські воїни відбили штурм – ДПСУ

На Авдіївському напрямку прикордонники та бійці Збройних Сил України відбили штурм російських окупантів. У пресслужбі ДПСУ кажуть, що бій тривав близько 10 годин.

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Прикордонники зазначають, що штурму українських позицій передував артилерійський обстріл.

Окупанти скидали з безпілотників на українських воїнів боєприпаси з аерозолями, після цього – пішли в атаку, використовуючи танки та броньовики.

За 10 годин, що тривав бій, українські військові ліквідували 30 росіян, два танки, БПМ та бронетранспортер.

25 травня 2023 року СБУ повідомила, що затримала агента РФ, який готував диверсію на залізниці під Авдіївкою.

Генерал Тарнавський запевнив, що в окупантів немає успіхів під Авдіївкою.

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