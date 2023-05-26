Под Авдеевкой россияне атаковали химоружием, украинские воины отразили штурм – ГПСУ

На Авдеевском направлении пограничники и бойцы Вооруженных сил Украины отразили штурм российских оккупантов. В пресс-службе ГПСУ говорят, что бой длился около 10 часов.

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Пограничники отмечают, что штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел.

Оккупанты сбрасывали с беспилотников на украинских воинов боеприпасы с аэрозолями, после этого – пошли в атаку, используя танки и броневики.

За 10 часов боя, украинские военные ликвидировали 30 россиян, два танка, БПМ и бронетранспортер.

25 мая 2023 года СБУ сообщила, что поймала агента РФ, готовившего диверсию на железной дороге под Авдеевкой.

Генерал Тарнавский заверил, что у оккупантов нет успехов под Авдеевкой.

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