Генштаб: РФ атакует в районе Бахмута и Донецка, есть угроза затопления у Карловки — карта

Российские оккупанты продолжают атаковать Бахмут, Авдеевку, Марьинку, Белогоровку и район Купянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения. Из-за попадания ракеты С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области есть угроза подтопления населенных пунктов рядом.

Около Купянска враг пытается улучшить тактическое положение, безуспешно атаковал в районе Масютовки.

Вблизи Кременной захватчики пытались наступать на Белогоровку, но украинские воины отбились.

Продолжается наступление противника в районе Бахмута, россияне ожесточенно обстреливают населенные пункты. Других деталей о боях на данном участке Генштаб не приводит.

В районе Донецка оккупанты атаковали в направлении Красногоровки, успеха не имели. ВСУ отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на боевых позициях.

В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.

Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

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