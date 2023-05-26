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Генштаб: РФ атакует в районе Бахмута и Донецка, есть угроза затопления у Карловки — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 06:46
Генштаб: РФ атакует в районе Бахмута и Донецка, есть угроза затопления у Карловки — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают атаковать Бахмут, Авдеевку, Марьинку, Белогоровку и район Купянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения. Из-за попадания ракеты С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области есть угроза подтопления населенных пунктов рядом. 

Около Купянска враг пытается улучшить тактическое положение, безуспешно атаковал в районе Масютовки. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Вблизи Кременной захватчики пытались наступать на Белогоровку, но украинские воины отбились. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжается наступление противника в районе Бахмута, россияне ожесточенно обстреливают населенные пункты. Других деталей о боях на данном участке Генштаб не приводит. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка оккупанты атаковали в направлении Красногоровки, успеха не имели. ВСУ отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. 

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на боевых позициях. 

  • В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.
  • Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

Читайте также: МО: Вагнер заменили кадровыми войсками у Бахмута, под Купянском РФ пытается взять плацдарм

Дмитрий Гриниченко
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