Генштаб: РФ атакує в районі Бахмута та Донецька, є загроза затоплення біля Карлівки — карта
Російські окупанти продовжують атакувати Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Білогорівку та район Куп'янська. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 22 бойові зіткнення. Через влучання ракети С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області є загроза підтоплення населених пунктів поряд.
Біля Куп'янська ворог намагається покращити тактичне становище, безуспішно атакував у районі Масютівки.
Поблизу Кремінної загарбники намагалися наступати на Білогорівку, але українські воїни відбилися.
Триває наступ противника в районі Бахмута, росіяни запекло обстрілюють населені пункти. Інших деталей про бої на даній ділянці Генштаб не наводить.
У районі Донецька окупанти атакували у напрямку Красногорівки, успіху не мали. ЗСУ відбили численні атаки в районі Мар'їнки.
Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.
Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження піхоти, склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійські підрозділи на бойових позиціях.
- У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
- Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
- 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
Читайте також: МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм
Коментарі