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Генштаб: РФ атакує в районі Бахмута та Донецька, є загроза затоплення біля Карлівки — карта

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 06:46
Генштаб: РФ атакує в районі Бахмута та Донецька, є загроза затоплення біля Карлівки — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти продовжують атакувати Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Білогорівку та район Куп'янська. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 22 бойові зіткнення. Через влучання ракети С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області є загроза підтоплення населених пунктів поряд.

Біля Куп'янська ворог намагається покращити тактичне становище, безуспішно атакував у районі Масютівки.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Поблизу Кремінної загарбники намагалися наступати на Білогорівку, але українські воїни відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Триває наступ противника в районі Бахмута, росіяни запекло обстрілюють населені пункти. Інших деталей про бої на даній ділянці Генштаб не наводить.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька окупанти атакували у напрямку Красногорівки, успіху не мали. ЗСУ відбили численні атаки в районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження піхоти, склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійські підрозділи на бойових позиціях.

  • У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Читайте також: МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм

Дмитро Гриниченко
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