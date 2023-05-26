Генштаб: РФ атакує в районі Бахмута та Донецька, є загроза затоплення біля Карлівки — карта

Російські окупанти продовжують атакувати Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Білогорівку та район Куп'янська. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 22 бойові зіткнення. Через влучання ракети С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області є загроза підтоплення населених пунктів поряд.

Біля Куп'янська ворог намагається покращити тактичне становище, безуспішно атакував у районі Масютівки.

Поблизу Кремінної загарбники намагалися наступати на Білогорівку, але українські воїни відбилися.

Триває наступ противника в районі Бахмута, росіяни запекло обстрілюють населені пункти. Інших деталей про бої на даній ділянці Генштаб не наводить.

У районі Донецька окупанти атакували у напрямку Красногорівки, успіху не мали. ЗСУ відбили численні атаки в районі Мар'їнки.

Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження піхоти, склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійські підрозділи на бойових позиціях.

У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.

Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.

поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута. 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Читайте також: МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.