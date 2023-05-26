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Под Авдеевкой россияне наступательных действий не проводили, ВСУ ударили по ПВО врага – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 19:42
Под Авдеевкой россияне наступательных действий не проводили, ВСУ ударили по ПВО врага – ГШ - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты в течение текущих суток не проводили наступательных действий на Авдеевском направлении, а украинские защитники ударили по вражескому средству противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Как отмечается в вечерней сводке, основные усилия армия РФ сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В общей сложности произошло 18 боевых столкновений на указанных участках фронта", – проинформировали в Генштабе.

На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении россияне наступали в районе Белогоровки, успеха не имели.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Предтечино – потерпели неудачу.

На Авдеевском направлении армия РФ в течение суток наступательных действий не проводила.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На других направлениях захватчики наступлений не проводили, но продолжали обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях враг ведет оборонительные действия.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, два артподразделения на огневых позициях, одно средство ПВО и еще одну важную цель оккупантов.

  • 26 мая 2023 года пограничники рассказали, что под Авдеевкой вместе с бойцами ВСУ отбили штурм армии РФ, который длился около 10 часов.

Смотрите видео: Дроны-камикадзе оставили россиян "без глаз": уничтожены три комплекса наблюдения

Олег Васькив
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ВСУвойнагенштаб
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