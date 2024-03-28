Подоляк: Російська пропаганда бере масовістю, але Україна працює креативніше

Михайло Подоляк (Фото: скриншот з відео)

Російській пропаганді бракує креативності, тому вона масово розповсюджує примітивні штампи, Україні вдається ефективно протидіяти дезінформації, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це він сказав у інтерв’ю для LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На запитання ведучого щодо бюджету на українську контрпропаганду Подоляк заявив, що питання бюджетів справедливе, але тут необхідно дивитися на ситуацію з погляду креації.

"От те, що я бачу в російській пропаганді: так, вони мають ресурс для масштабування. Вони завжди так працювали <...> Візьмемо останній теракт, вони постійно на різних рівнях повторюють: "Є український слід". Фактів немає, але український слід є. І російська пропаганда працює по масштабуванню цієї тези", – зазначив Подоляк.

За його словами, росіяни поширюють свої наративи через партнерські агенції, зокрема іноземні. Далі вони розповсюджують ці тези через акаунти в соціальних мережах, і таким чином масштабують.

"Принцип роботи російської пропаганди – не креація як така, а масштабування. І масштабування найбільш примітивних штампів. Як ви можете проти цього працювати? Ви можете так само, як на полі бою, воювати кількістю проти кількості <...> А можете щиро робити те, що ви робите. От ви, як агенція LIGA.net – робите не тому, що отримуєте якісь бюджети, а тому, що ви об’єктивно дивитесь на речі й самі по собі є протидією російській пропаганді", – заявив Подоляк.

При цьому радник голови ОП зазначив, що Україна в цьому плані працює креативніше. Щодо інституцій, які працюють у сфері контрпропаганди, він назвав Центр протидії дезінформації та Міністерство інформаційної політики. Однак зазначив, що наразі тривають дискусії щодо збільшення функцій профільного міністерства.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення у Telegram.

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на початку літа – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Міністерство антипропаганди для Зеленського. Як влада готується до нової хвилі "Майдану-3"