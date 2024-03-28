Подоляк: Російська пропаганда бере масовістю, але Україна працює креативніше
Російській пропаганді бракує креативності, тому вона масово розповсюджує примітивні штампи, Україні вдається ефективно протидіяти дезінформації, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це він сказав у інтерв’ю для LIGA.net.
На запитання ведучого щодо бюджету на українську контрпропаганду Подоляк заявив, що питання бюджетів справедливе, але тут необхідно дивитися на ситуацію з погляду креації.
"От те, що я бачу в російській пропаганді: так, вони мають ресурс для масштабування. Вони завжди так працювали <...> Візьмемо останній теракт, вони постійно на різних рівнях повторюють: "Є український слід". Фактів немає, але український слід є. І російська пропаганда працює по масштабуванню цієї тези", – зазначив Подоляк.
За його словами, росіяни поширюють свої наративи через партнерські агенції, зокрема іноземні. Далі вони розповсюджують ці тези через акаунти в соціальних мережах, і таким чином масштабують.
"Принцип роботи російської пропаганди – не креація як така, а масштабування. І масштабування найбільш примітивних штампів. Як ви можете проти цього працювати? Ви можете так само, як на полі бою, воювати кількістю проти кількості <...> А можете щиро робити те, що ви робите. От ви, як агенція LIGA.net – робите не тому, що отримуєте якісь бюджети, а тому, що ви об’єктивно дивитесь на речі й самі по собі є протидією російській пропаганді", – заявив Подоляк.
При цьому радник голови ОП зазначив, що Україна в цьому плані працює креативніше. Щодо інституцій, які працюють у сфері контрпропаганди, він назвав Центр протидії дезінформації та Міністерство інформаційної політики. Однак зазначив, що наразі тривають дискусії щодо збільшення функцій профільного міністерства.
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