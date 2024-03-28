Подоляк: Российская пропаганда берет массовостью, но Украина работает более креативно
Российской пропаганде не хватает креативности, поэтому она массово распространяет примитивные штампы, Украине удается эффективно противодействовать дезинформации, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью для LIGA.net.
На вопрос ведущего о бюджете на украинскую контрпропаганду Подоляк заявил, что вопрос бюджетов справедлив, но здесь необходимо смотреть на ситуацию с точки зрения креации.
"Вот то, что я вижу в российской пропаганде: да, у них есть ресурсы для масштабирования. Они всегда так работали <...> Возьмем последний теракт, они постоянно на разных уровнях повторяют: "Есть украинский след". Фактов нет, но украинский следует есть. И российская пропаганда работает по масштабированию этого тезиса", – отметил Подоляк.
По его словам, россияне распространяют свои нарративы через партнерские агентства, и в том числе иностранные. Далее они распространяют эти тезисы через аккаунты в социальных сетях и таким образом масштабируют.
"Принцип работы российской пропаганды – не креация, как таковая, а масштабирование. И масштабирование самых примитивных штампов. Как вы можете против этого работать? Вы можете так же, как на поле боя воевать количеством против количества <...> А можете искренне делать то, что вы делаете. Вот вы, как агентство LIGA.net – делаете не потому, что получаете какие-то бюджеты, а потому, что вы объективно смотрите на вещи и сами по себе являетесь противодействием российской пропаганде", – заявил Подоляк.
При этом советник главы ОП отметил, что Украина в этом плане работает более креативно. Что касается институтов, работающих в сфере контрпропаганды, он назвал Центр противодействия дезинформации и Министерство информационной политики. Однако отметил, что сейчас продолжаются дискуссии по увеличению функций профильного министерства.
- В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.
- 27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.
- 29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.
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