Подоляк: Российская пропаганда берет массовостью, но Украина работает более креативно

Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Российской пропаганде не хватает креативности, поэтому она массово распространяет примитивные штампы, Украине удается эффективно противодействовать дезинформации, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью для LIGA.net.

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На вопрос ведущего о бюджете на украинскую контрпропаганду Подоляк заявил, что вопрос бюджетов справедлив, но здесь необходимо смотреть на ситуацию с точки зрения креации.

"Вот то, что я вижу в российской пропаганде: да, у них есть ресурсы для масштабирования. Они всегда так работали <...> Возьмем последний теракт, они постоянно на разных уровнях повторяют: "Есть украинский след". Фактов нет, но украинский следует есть. И российская пропаганда работает по масштабированию этого тезиса", – отметил Подоляк.

По его словам, россияне распространяют свои нарративы через партнерские агентства, и в том числе иностранные. Далее они распространяют эти тезисы через аккаунты в социальных сетях и таким образом масштабируют.

"Принцип работы российской пропаганды – не креация, как таковая, а масштабирование. И масштабирование самых примитивных штампов. Как вы можете против этого работать? Вы можете так же, как на поле боя воевать количеством против количества <...> А можете искренне делать то, что вы делаете. Вот вы, как агентство LIGA.net – делаете не потому, что получаете какие-то бюджеты, а потому, что вы объективно смотрите на вещи и сами по себе являетесь противодействием российской пропаганде", – заявил Подоляк.

При этом советник главы ОП отметил, что Украина в этом плане работает более креативно. Что касается институтов, работающих в сфере контрпропаганды, он назвал Центр противодействия дезинформации и Министерство информационной политики. Однако отметил, что сейчас продолжаются дискуссии по увеличению функций профильного министерства.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине в начале лета – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

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