Подоляк про критику контрнаступу: Поки Україна чекала зброю, Росія укріплювала оборону

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в той період часу, коли Україна переконувала партнерів дати необхідну зброю, росіяни будували фортифікаційні споруди і систему мінних полів. Про це він написав у Twitter, реагуючи на закиди щодо повільного темпу контрнаступу.

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Він закликав не чекати "екшену".

"Наступальні операції Збройних Сил України продовжуються на низці напрямків. Відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою. Час завжди має значення, особливо на війні", – написав Подоляк.

Він зауважив, що злам російського фронту сьогодні потребує розумного та виваженого підходу, тому що життя солдата – найважливіша цінність для України.

"Час, витрачений на переконання партнерів надати необхідну зброю, перетворюється на конкретні побудовані за цей період російські фортифікаційні споруди, глибоко вкопану лінію оборони, систему мінних полів", – підкреслив радник глави ОП.

Раніше канал CNN із посиланням на двох західних чиновників і високопоставленого військового представника США написав, що "на початкових етапах контрнаступ України має менший успіх, а російські сили демонструють більшу компетентність, ніж очікувалося за західними оцінками".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ ЗСУ йде за планом, робити передчасні висновки некоректно.

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