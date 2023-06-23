Подоляк о критике контрнаступления: Пока Украина ждала оружие, Россия укрепляла оборону
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в тот период времени, когда Украина убеждала партнеров предоставить необходимое оружие, россияне строили фортификационные сооружения и систему минных полей. Об этом он написал в Twitter, реагируя на упреки относительно медленного темпа контрнаступления.
Он призвал не ждать "экшена".
"Наступательные операции Вооруженных Сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формовочные операции по подготовке поля боя. Время всегда имеет значение, особенно на войне", – написал Подоляк.
Он отметил, что слом российского фронта сегодня нуждается в разумном и взвешенном подходе, потому что жизнь солдата – важнейшая ценность для Украины.
"Время, потраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко вкопанную линию обороны, систему минных полей", – подчеркнул советник главы ОП.
- Ранее канал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США написал, что "на начальных этапах контрнаступление Украины имеет меньший успех, а российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наступление ВСУ идет по плану, делать преждевременные выводы некорректно.
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