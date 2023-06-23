Подоляк о критике контрнаступления: Пока Украина ждала оружие, Россия укрепляла оборону

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в тот период времени, когда Украина убеждала партнеров предоставить необходимое оружие, россияне строили фортификационные сооружения и систему минных полей. Об этом он написал в Twitter, реагируя на упреки относительно медленного темпа контрнаступления.

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Он призвал не ждать "экшена".

"Наступательные операции Вооруженных Сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формовочные операции по подготовке поля боя. Время всегда имеет значение, особенно на войне", – написал Подоляк.

Он отметил, что слом российского фронта сегодня нуждается в разумном и взвешенном подходе, потому что жизнь солдата – важнейшая ценность для Украины.

"Время, потраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко вкопанную линию обороны, систему минных полей", – подчеркнул советник главы ОП.

Ранее канал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США написал, что "на начальных этапах контрнаступление Украины имеет меньший успех, а российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам".

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наступление ВСУ идет по плану, делать преждевременные выводы некорректно.

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