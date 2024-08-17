Сара Вагенкнехт вимагає створення комісії, яка б з'ясувала, чи знав федеральний уряд про плани атаки на Північний потік

Вибух на Північних потоках у 2022 році (Фото: WIRED)

Очільниця німецької ультралівої партії Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт закликає створити у Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі уряду Німеччини у підриві газопроводів "Північний потік". Про це повідомляє DW.

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Вагенкнехт вимагає створення комісії, яка б з'ясувала, чи знав федеральний уряд про плани атаки на Північний потік.

"Якщо з'ясується, що німецька влада знала про план атаки заздалегідь, то ми матимемо скандал століття в німецькій політиці", – наголосила вона.

Вагенкнехт стверджує, що диверсія на газопроводі була "терористичною атакою на наше енергопостачання", і федеральний уряд, за її словами, не зробив із цим нічого.

ДОВІДКА Сара Вагенкнехт — німецька політикиня, відома своєю прихильністю до Кремля. Вона раніше закликала до Сара Вагенкнехт — німецька політикиня, відома своєю прихильністю до Кремля. Вона раніше закликала до розпуску НАТО та створення спільного безпекового альянсу з Росією, а також виступала за повернення Росії до складу Великої вісімки.

Раніше WSJ з посиланням на обізнаних співрозмовників писала, що підрив газопроводів "Північний потік" у 2022 році влаштували українські бізнесмени та військові.

За даними журналістів, президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план, але згодом після втручання ЦРУ наказав припинити операцію. Водночас, як стверджували співрозмовники журналістів, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів операцію, попри заборону Зеленського.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.

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