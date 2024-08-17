Сара Вагенкнехт требует создания комиссии, которая бы выяснила, знало ли федеральное правительство о планах атаки на Северный поток

Взрыв на Северных потоках в 2022 году (Фото: WIRED)

Глава немецкой ультралевой партии Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт призывает создать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли правительства Германии в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает DW.

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Вагенкнехт требует создания комиссии, которая бы выяснила, знало ли федеральное правительство о планах атаки на Северный поток.

"Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то у нас будет скандал века в немецкой политике", – подчеркнула она.

Вагенкнехт утверждает, что диверсия на газопроводе была "террористической атакой на наше энергоснабжение", и федеральное правительство, по ее словам, ничего с этим не сделало.

СПРАВКА Сара Вагенкнехт — немецкий политик, известная своей приверженностью Кремлю. Она ранее призывала к Сара Вагенкнехт — немецкий политик, известная своей приверженностью Кремлю. Она ранее призывала к роспуску НАТО и созданию совместного альянса безопасности с Россией, а также выступала за возвращение России в состав Большой восьмерки.

Ранее WSJ со ссылкой на осведомленных собеседников писала, что подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году устроили украинские бизнесмены и военные.

По данным журналистов, президент Владимир Зеленский сначала якобы одобрил план, но после вмешательства ЦРУ приказал прекратить операцию. В то же время, как утверждали собеседники журналистов, тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию, несмотря на запрет Зеленского.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода оказались непригодными для эксплуатации.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.

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