Немецкая "подруга Путина" хочет расследования роли правительства ФРГ в подрыве Nord Stream
Взрыв на Северных потоках в 2022 году (Фото: WIRED)

Глава немецкой ультралевой партии Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Сара Вагенкнехт призывает создать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли правительства Германии в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает DW.

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Вагенкнехт требует создания комиссии, которая бы выяснила, знало ли федеральное правительство о планах атаки на Северный поток.

"Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то у нас будет скандал века в немецкой политике", – подчеркнула она.

Вагенкнехт утверждает, что диверсия на газопроводе была "террористической атакой на наше энергоснабжение", и федеральное правительство, по ее словам, ничего с этим не сделало.

СПРАВКА
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, известная своей приверженностью Кремлю. Она ранее призывала к роспуску НАТО и созданию совместного альянса безопасности с Россией, а также выступала за возвращение России в состав Большой восьмерки.

Ранее WSJ со ссылкой на осведомленных собеседников писала, что подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году устроили украинские бизнесмены и военные.

По данным журналистов, президент Владимир Зеленский сначала якобы одобрил план, но после вмешательства ЦРУ приказал прекратить операцию. В то же время, как утверждали собеседники журналистов, тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию, несмотря на запрет Зеленского.

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