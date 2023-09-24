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Пожежа у притулку Києва. Загинуло семеро котів, ще 53 – поранені, поліція відкрила провадження

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24.09.2023, 12:27
Пожежа у притулку Києва. Загинуло семеро котів, ще 53 – поранені, поліція відкрила провадження - Фото
Фото: Поліція Києва

Поліція розслідує інцидент з пожежею, що сталася у саморобному притулку для котів у Голосіївському районі Києва. Внаслідок займання загинули сім тварин, поліція відкрила кримінальне провадження.

23 вересня опісля 23:00 на місце події прибули поліціянти, рятівники та медики.

Волонтери самостійно звели притулок для котів на вулиці Заболотного. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, семеро з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

За словами місцевих мешканців, перед займанням було чутно звуки вибуху. Жінка, яка доглядала за котами, стверджує, що раніше писала заяву в поліцію щодо того, що на адресу "Котобази" надходили погрози.

Фото: Поліція Києва

На відео, яке опублікувала засновниця "Котобази" Наталія Петрушенкова, чутно сигналізацію, яка спрацювала в автівках, які стояли поруч притулку. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Причетним, у разі доведення їхньої провини, може загрожувати до 10 років тюрми.

Дивіться також: У Києві пролунали вибухи, спалахнув склад експертного центру МВС, є поранені – відео

Мілана Головань
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