Пожар в приюте Киева. Погибли семь кошек, еще 53 – ранены, полиция начала расследование

Полиция расследует инцидент с пожаром в самодельном приюте для кошек в Голосеевском районе Киева. В результате возгорания погибли семеро животных, полиция открыла уголовное производство.

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23 сентября после 23:00 на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики.

Волонтеры самостоятельно построили приют для кошек на улице Заболотного. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними.

Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, семеро из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

По словам местных жителей, перед возгоранием были слышны звуки взрыва. Ухаживающая за котами женщина утверждает, что ранее писала заявление в полицию относительно того, что в адрес "Котобазы" поступали угрозы.

На видео, которое опубликовала основательница "Котобазы" Наталья Петрушенкова, слышна сигнализация, которая сработала в стоящих рядом приюте автомобилях.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, что повлекло тяжкие последствия.

Причастным в случае доказывания их вины может грозить до 10 лет тюрьмы.

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