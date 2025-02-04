Politico: Агенти секретного відділу ФБР з розслідування НЛО бояться, що Трамп їх звільнить

Існування цієї неофіційної групи ФБР раніше не розголошувалося. Вона складається з понад 10 агентів по всій країні

Співробітник ФБР (Фото: ЕРА/JOHN G. MABANGLO)

Агенти Федерального бюро розслідувань США, які працюють у секретній групі з розслідування випадків НЛО, бояться втратити роботу. Причина – можливе звільнення тих, хто займався справами про штурм Капітолія 6 січня 2021 року, пише Politico з посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників.

Зазначається, що усіх агентів ФБР попросили заповнити анкету про їхню участь у розслідуванні штурму Капітолія. Дехто зі співробітників побоюється, що це може бути першим кроком до їхнього звільнення за наказом президента Дональда Трампа.

Існування цієї неофіційної групи ФБР раніше не розголошувалося. Вона складається з понад 10 агентів по всій країні, які збирають і аналізують дані про НЛО. Виконавчий директор Americans for Safe Aerospace Раян Грейвс розповів, що агенти вже понад рік співпрацюють із його організацією, опитують свідків і доповнюють їхні показання секретною інформацією.

У ФБР пояснили, що розслідують випадки НЛО тільки тоді, коли є підозра на порушення закону або загрозу нацбезпеці. Тим часом у Конгресі обговорюють нові закони, які змусять уряд більш серйозно ставитися до таких розслідувань. Колишній сенатор Марко Рубіо, який зараз є держсекретарем США, ще у 2023 році заявляв, що "невідомі об'єкти з передовими технологіями регулярно з’являються в закритому повітряному просторі".

Колишній глава нацрозвідки Джон Реткліфф говорив, що випадків НЛО набагато більше, ніж розповідають публічно. За його словами, військові й супутники фіксували об’єкти, які рухаються на величезних швидкостях без звукового вибуху та здійснюють маневри, що не піддаються поясненню. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що ці об'єкти або є секретною розробкою противників, або мають неземне походження.

Колишній розвідник Кейсон Бест, який контактував із групою ФБР після власного спостереження НЛО, вважає, що звільнення агентів "серйозно зашкодить розслідуванню". На його думку, саме ФБР може зробити ці дослідження офіційними, і їхня робота зараз критично важлива.