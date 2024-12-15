"НЛО в Америці". Уряд Штатів заявив про заходи для боротьби з невідомими безпілотниками
Американський уряд вживає заходів для боротьби з безпілотниками, котрі напередодні викликали занепокоєння у мешканців штату Нью-Джерсі. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас в інтерв'ю ABC News.
"Немає сумнівів, що люди бачать дрони. Я хочу запевнити американську громадськість, що ми в федеральному уряді залучили додаткові ресурси, персонал і технології, щоб допомогти поліції штату Нью-Джерсі впоратися з випадками виявлення дронів", – заявив чиновник.
Раніше в штаті Нью-Джерсі заявили про неідентифіковані летючі об'єкти, які місцеві мешканці помічають уже впродовж місяця. Новообраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду майже через місяць, закликав представників уряду розсекретити походження цих НЛО та, у разі чого, збивати ці об'єкти.
Очевидці повідомили пресі, що ці НЛО схожі на дрони, але "набагато більші за розмірами, аніж звичайні комерційні" безпілотники.
Тим часом у міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що не мають даних про те, хто керує цими БпЛА, але запевнили, що ті "не становлять загрози для громадськості чи національної безпеки".
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