"НЛО в Америке". Правительство Штатов заявило о мерах по борьбе с неизвестными дронами

Американский флаг (Иллюстративное фото: Facebook US Mission Geneva)

Американское правительство принимает меры по борьбе с беспилотниками, которые накануне вызвали беспокойство у жителей штата Нью-Джерси. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью ABC News.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Нет сомнений, что люди видят дроны. Я хочу заверить американскую общественность, что мы в федеральном правительстве привлекли дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси справиться со случаями обнаружения дронов", – заявил чиновник.

Ранее в штате Нью-Джерси заявили о неидентифицированных летающих объектах, которые местные жители замечают уже месяц. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность почти через месяц, призвал представителей правительства рассекретить происхождение этих НЛО и, в случае чего, сбивать эти объекты.

Очевидцы сообщили прессе, что эти НЛО похожи на дроны, но "намного больше по размерам, чем обычные коммерческие" беспилотники.

Между тем в министерстве внутренней безопасности США заявили, что не располагают данными о том, кто управляет этими БПЛА, но заверили, что те "не представляют угрозы для общественности или национальной безопасности".

22 августа 2024 над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

24 ноября стало известно, что в Великобритании над тремя авиабазами, используемыми Военно-воздушными силами США, заметили дроны.

Reuters писало, что беспилотники замечали 20-26 ноября над тремя базами Военно-воздушных сил США в Британии.