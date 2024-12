В американском штате Нью-Джерси заявили о неидентифицированных летающих объектах, которые местные жители замечают уже месяц. Избранный президент США Дональд Трамп призвал представителей правительства рассекретить происхождение НЛО и, в случае чего, сбивать. Об этом пишут Associated Press и ABC News.

Очевидцы заявили журналистам, что эти НЛО похожи на беспилотники, но "намного больше по размерам, чем обычные коммерческие".

В министерстве внутренней безопасности США в комментарии для ABC News заявили, что не располагают информацией о том, кто руководит этими беспилотниками. В то же время в ведомстве заверили, что они "не представляют угрозы для общественности или национальной безопасности".

Представители нескольких федеральных агентств заявили журналистам, что федеральное расследование случаев обнаружения дронов в Нью-Джерси продолжается. Один из представителей ФБР сообщил, что из почти 5000 полученных сообщений лишь менее 100 содержат надежные подсказки для дальнейшего расследования.

В Белом доме отметили, что большинство замеченных летательных аппаратов на самом деле пилотированы, также отметив, что те не несут опасности для гражданского населения.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) добавило, что увеличение количества замеченных дронов связано с их популярностью. Там их также обозначили "безопасными".

With all of the newsayers and community noters. И все, что они должны бросить неустойчивый медиа-выход из нее, когда люди должны иметь сесть?



🚨 ABC News camera crew captures footage of UAP in New Jersey pic.twitter.com/8UlBi2aAJQ