Над Нью-Джерси уже месяц замечают НЛО, Трамп призывает сбивать их – видео

Очевидцы заявили журналистам, что эти НЛО похожи на беспилотники, но "намного больше по размерам, чем обычные коммерческие"

Скриншот с видео (Х/alienufovideos)

В американском штате Нью-Джерси заявили о неидентифицированных летающих объектах, которые местные жители замечают уже месяц. Избранный президент США Дональд Трамп призвал представителей правительства рассекретить происхождение НЛО и, в случае чего, сбивать. Об этом пишут Associated Press и ABC News.

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Очевидцы заявили журналистам, что эти НЛО похожи на беспилотники, но "намного больше по размерам, чем обычные коммерческие".

Это не drone. У нас есть полный бледный UFO / UAP, в реальном времени в Нью-Джерси с целыми тысячами witnesses и тоннами видео. pic.twitter.com/jPRy6pT6Rl — DivXMaN (@crypto_div) December 11, 2024

В министерстве внутренней безопасности США в комментарии для ABC News заявили, что не располагают информацией о том, кто руководит этими беспилотниками. В то же время в ведомстве заверили, что они "не представляют угрозы для общественности или национальной безопасности".

Представители нескольких федеральных агентств заявили журналистам, что федеральное расследование случаев обнаружения дронов в Нью-Джерси продолжается. Один из представителей ФБР сообщил, что из почти 5000 полученных сообщений лишь менее 100 содержат надежные подсказки для дальнейшего расследования.

В Белом доме отметили, что большинство замеченных летательных аппаратов на самом деле пилотированы, также отметив, что те не несут опасности для гражданского населения.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) добавило, что увеличение количества замеченных дронов связано с их популярностью. Там их также обозначили "безопасными".

With all of the newsayers and community noters. И все, что они должны бросить неустойчивый медиа-выход из нее, когда люди должны иметь сесть?



🚨 ABC News camera crew captures footage of UAP in New Jersey pic.twitter.com/8UlBi2aAJQ — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) December 14, 2024

В то же время, ряд конгрессменов и сенаторов предполагают, что за запуском дронов может стоять Иран.

К примеру, конгрессмен Джефф Ван Дрю предположил, что НЛО могут быть признаком деятельности иранского "материнского корабля", запускающего дроны у побережья США.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в свою очередь заявила, что "нет никаких доказательств существования иранского корабля вблизи США" и подчеркнула, что эти дроны "не представляют угрозы для наших объектов".

Дроны замечали вблизи военной базы Picatinny Arsenal и гольф-клуба Трампа в Бедминстере.

"Загадочные беспилотные летательные аппараты по всей стране. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. Иначе сбивайте их!", – отреагировал избранный президент США.

22 августа 2024 над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

24 ноября стало известно, что в Великобритании над тремя авиабазами, используемыми Военно-воздушными силами США, заметили дроны.

Reuters писало, что беспилотники замечали 20-26 ноября над тремя базами Военно-воздушных сил США в Британии.