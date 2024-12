Над Нью-Джерсі вже місяць помічають НЛО, Трамп закликає збивати їх – багато відео

Скриншот з відео (Х/alienufovideos)

В американському штаті Нью-Джерсі заявили про неідентифіковані летючі об'єкти, які місцеві жителі помічають уже протягом місяця. Обраний президент США Дональд Трамп закликав представників уряду розсекретити походження НЛО та, у разі чого, збивати. Про це пишуть Associated Press та ABC News.

Очевидці заявили журналістам, що ці НЛО схожі на безпілотники, але "набагато більші за розмірами, аніж звичайні комерційні".

This is not a drone. We have a full blown UFO / UAP event occurring in real time in New Jersey with tens of thousands of witnesses and tons of video footage. pic.twitter.com/jPRy6pT6Rl — DivXMaN (@crypto_div) December 11, 2024

У міністерстві внутрішньої безпеки США в коментарі для ABC News заявили, що не мають інформації про те, хто керує цими безпілотниками. Водночас у відомстві запевнили, що вони "не становлять загрози для громадськості чи національної безпеки".

Представники кількох федеральних агентств заявили журналістам, що федеральне розслідування випадків виявлення дронів у Нью-Джерсі триває. Один із представників ФБР повідомив, що з майже 5000 отриманих повідомлень лише менш ніж 100 містять надійні підказки для подальшого розслідування.

У Білому домі зазначили, що більшість помічених літальних апаратів насправді є пілотованими, також зазначивши, що ті не несуть небезпеки для цивільного населення.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) додало, що збільшення кількості помічених дронів пов’язане з їх популярністю. Там їх так само окреслили "безпечними".

With all of the naysayers and community noters. I guess they have to wait until the media put it out to believe what the people have been seeing?



🚨ABC News camera crew captures footage of a UAP in New Jersey pic.twitter.com/8UlBi2aAJQ — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) December 14, 2024

Водночас низка конгресменів і сенаторів припускають, що за запуском дронів може стояти Іран.

Наприклад, конгресмен Джефф Ван Дрю припустив, що НЛО можуть бути ознакою діяльності іранського "материнського корабля", який запускає дрони поблизу узбережжя США.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх своєю чергою заявила, що "немає жодних доказів існування іранського корабля поблизу США" та підкреслила, що ці дрони "не становлять загрози для наших об'єктів".

Дрони помічали поблизу військової бази Picatinny Arsenal та гольф-клубу Трампа в Бедмінстері.

"Загадкові безпілотні літальні апарати по всій країні. Невже це може відбуватися без відома нашого уряду? Я так не думаю! Нехай громадськість дізнається, і негайно. Інакше — збивайте їх!", – відреагував обраний президент США.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

24 листопада стало відомо, що у Великій Британії над трьома авіабазами, які використовуються Військово-повітряними силами США, помітили дрони.

Reuters писало, що безпілотники помічали впродовж 20-26 листопада над трьома базами Військово-повітряних сил США в Британії.