Politico: Агенты секретного отдела ФБР по расследованию НЛО боятся, что Трамп их уволит

Существование этой неофициальной группы ФБР ранее не разглашалось. Она состоит из более чем 10 агентов по всей стране

Сотрудник ФБР (Фото: ЕРА/JOHN G. MABANGLO)

Агенты Федерального бюро расследований США, работающие в секретной группе по расследованию случаев НЛО, боятся потерять работу. Причина – возможное увольнение тех, кто занимался делами о штурме Капитолия 6 января 2021 года, пишет Politico со ссылкой на четырех осведомленных собеседников.

Всех агентов ФБР попросили заполнить анкету об их участии в расследовании штурма Капитолия. Некоторые сотрудники опасаются, что это может быть первым шагом к их увольнению по приказу президента Дональда Трампа.

Существование этой неофициальной группы ФБР ранее не разглашалось. Она состоит из более чем 10 агентов по всей стране, которые собирают и анализируют данные об НЛО. Исполнительный директор Americans for Safe Aerospace Райан Грейвс рассказал, что агенты уже более года сотрудничают с его организацией, опрашивают свидетелей и дополняют их показания секретной информацией.

В ФБР объяснили, что расследуют случаи НЛО только тогда, когда есть подозрение на нарушение закона или угрозу нацбезопасности. Между тем в Конгрессе обсуждают новые законы, которые заставят правительство более серьезно относиться к таким расследованиям. Бывший сенатор Марко Рубио, являющийся сейчас госсекретарем США, еще в 2023 году заявлял, что "неизвестные объекты с передовыми технологиями регулярно появляются в закрытом воздушном пространстве".

Бывший глава нацразведки Джон Рэтклифф говорил, что случаев НЛО гораздо больше, чем рассказывают публично. По его словам, военные и спутники фиксировали объекты, которые двигаются на огромных скоростях без звукового взрыва и осуществляют не поддающиеся объяснению маневры. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что эти объекты либо являются секретной разработкой противников, либо имеют внеземное происхождение.

Бывший разведчик Кейсон Бест, контактировавший с группой ФБР после собственного наблюдения НЛО, считает, что увольнение агентов "серьезно навредит расследованию". По его мнению, именно ФБР может сделать эти исследования официальными, и их работа сейчас критически важна.