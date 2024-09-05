Польща перестала оформлювати на кордоні через збій – стосується й Львівщини та Волині

ДПСУ просить за можливості обрати інші пункти пропуску для перетину кордону

Ілюстративне фото: Depositphotos

Через збій у роботі бази даних Польща тимчасово не оформлює тих, хто перетинає кордон – обмеження стосується й тих, хто перетинає державну межу у Львівській та Волинській областях України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Польська сторона повідомила ДПСУ, що через збій у роботі бази даних митної служби країна тимчасово не здійснює оформлення на кордоні в обох напрямках.

Це стосується й тих, хто планує перетинати кордон у пунктах пропуску на Львівщині та Волині.

Українське відомство просить врахувати цю інформацію й за можливості вибрати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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