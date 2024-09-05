Польша перестала оформлять на границе из-за сбоя – касается и Львовской области, и Волыни
Из-за сбоя в работе базы данных Польша временно не оформляет пересекающих границу – ограничение касается и тех, кто пересекает государственную черту во Львовской и Волынской областях Украины. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.
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Польская сторона сообщила ГПСУ, что из-за сбоя в работе базы данных таможенной службы страна временно не осуществляет оформление на границе в обоих направлениях.
Это касается и тех, кто планирует пересекать границу в пунктах пропуска во Львовской и Волынской областях.
Украинское ведомство просит учесть эту информацию и по возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.
- С 5 августа начались ремонты на крупнейшем пункте пропуска на польской границе "Ягодин – Дорохуск", что замедлило пересечение границы грузовым транспортом.
- С 26 августа начался ремонт на пункте пропуска "Шегини – Медыка".
- А 3 сентября на автомобильном пункте пропуска "Устилуг-Зосин" в Волынской области начался ремонт участка на въезде в Украину.
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