Польша перестала оформлять на границе из-за сбоя – касается и Львовской области, и Волыни

ГПСУ просит по возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы

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Из-за сбоя в работе базы данных Польша временно не оформляет пересекающих границу – ограничение касается и тех, кто пересекает государственную черту во Львовской и Волынской областях Украины. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Польская сторона сообщила ГПСУ, что из-за сбоя в работе базы данных таможенной службы страна временно не осуществляет оформление на границе в обоих направлениях.

Это касается и тех, кто планирует пересекать границу в пунктах пропуска во Львовской и Волынской областях.

Украинское ведомство просит учесть эту информацию и по возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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