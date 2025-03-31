Польща підпише зі США угоду про протиповітряну оборону вартістю $2 млрд

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Tytus Zmijewski / EPA)

Польща та Сполучені Штати підпишуть угоду на суму майже $2 млрд щодо матеріально-технічної підтримки системи протиповітряної оборони Patriot. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає агентство Reuters.

"Безпека польського неба не має ціни", – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що протиракетна оборона та співпраця зі США є пріоритетними.

Згодом міністр підтвердив Reuters, що вартість контракту становить майже $2 млрд.

Угода зі США стосується матеріально-технічного забезпечення системи Patriot і передбачає компоненти технічної підтримки, а також навчання.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що виконання угоди дозволить привести в оперативну готовність пускові установки Patriot, які є основою програми Wisla. У 2018 році Варшава придбала свої перші дві батареї системи Patriot у США.

21 березня 2025 року Туск заявив, що до 2030 року Європа у військовому плані повинна стати значно сильнішою за Росію, що різко зменшить можливість нападу Москви на якусь із країн ЄС.

26 березня повідомлялося, що Польща першою в Європі створила Фонд оборони та безпеки.