Польша подпишет с США соглашение о противовоздушной обороне стоимостью $2 млрд

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Tytus Zmijewski / EPA)

Польша и Соединенные Штаты подпишут соглашение на сумму почти $2 млрд о материально-технической поддержке системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.

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"Безопасность польского неба не имеет цены", – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что противоракетная оборона и сотрудничество с США являются приоритетными.

Впоследствии министр подтвердил Reuters, что стоимость контракта составляет около $2 млрд.

Соглашение с США касается материально-технического обеспечения системы Patriot и предусматривает компоненты технической поддержки, а также обучение.

Министерство обороны Польши сообщило, что выполнение соглашения позволит привести в оперативную готовность пусковые установки Patriot, являющиеся основой программы Wisla. В 2018 году Варшава приобрела свои первые две батареи системы Patriot в США.

21 марта 2025 года Туск заявил, что к 2030 году Европа в военном плане должна стать значительно сильнее России, что резко снизит возможность нападения Москвы на какую-либо из стран ЕС.

26 марта сообщалось, что Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности.