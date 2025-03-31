Польша подпишет с США соглашение о противовоздушной обороне стоимостью $2 млрд
Польша и Соединенные Штаты подпишут соглашение на сумму почти $2 млрд о материально-технической поддержке системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.
"Безопасность польского неба не имеет цены", – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что противоракетная оборона и сотрудничество с США являются приоритетными.
Впоследствии министр подтвердил Reuters, что стоимость контракта составляет около $2 млрд.
Соглашение с США касается материально-технического обеспечения системы Patriot и предусматривает компоненты технической поддержки, а также обучение.
Министерство обороны Польши сообщило, что выполнение соглашения позволит привести в оперативную готовность пусковые установки Patriot, являющиеся основой программы Wisla. В 2018 году Варшава приобрела свои первые две батареи системы Patriot в США.
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