Польща залучає 10 000 солдатів для захисту інфраструктури від диверсій
Армія Польщі (Фото: x.com/terytorialsi)

Польща залучає 10 000 солдатів для запобігання диверсіям. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Солдати будуть діяти у межах операції Horyzont з підпорядкованими службами міністерства внутрішніх справ Польщі. Так влада планує ефективніше захищати критичну інфраструктуру.

Косиняк-Камиш зазначив, що також будуть залучені оперативні сили, війська територіальної оборони Польщі, військова техніка та засоби на основі штучного інтелекту.

"Ми захистимо нашу батьківщину ще краще", – наголосив він.

ПольщадиверсіїВладислав Косиняк-Камиш