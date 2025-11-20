Польща залучає 10 000 солдатів для захисту інфраструктури від диверсій

Захист критичної інфраструктури в Польщі відбуватиметься у межах операції Horyzont

Армія Польщі (Фото: x.com/terytorialsi)

Польща залучає 10 000 солдатів для запобігання диверсіям. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Солдати будуть діяти у межах операції Horyzont з підпорядкованими службами міністерства внутрішніх справ Польщі. Так влада планує ефективніше захищати критичну інфраструктуру.

Косиняк-Камиш зазначив, що також будуть залучені оперативні сили, війська територіальної оборони Польщі, військова техніка та засоби на основі штучного інтелекту.

"Ми захистимо нашу батьківщину ще краще", – наголосив він.

10 000 żołnierzy w ramach operacji #Horyzont, będzie współpracować na terenie całej Polski ze służbami podległymi @MSWiA_GOV_PL, aby jeszcze skuteczniej chronić infrastrukturę krytyczną oraz zapobiegać atakom dywersji.



