Польща залучає 10 000 солдатів для захисту інфраструктури від диверсій
Польща залучає 10 000 солдатів для запобігання диверсіям. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.
Солдати будуть діяти у межах операції Horyzont з підпорядкованими службами міністерства внутрішніх справ Польщі. Так влада планує ефективніше захищати критичну інфраструктуру.
Косиняк-Камиш зазначив, що також будуть залучені оперативні сили, війська територіальної оборони Польщі, військова техніка та засоби на основі штучного інтелекту.
"Ми захистимо нашу батьківщину ще краще", – наголосив він.
10 000 żołnierzy w ramach operacji #Horyzont, będzie współpracować na terenie całej Polski ze służbami podległymi @MSWiA_GOV_PL, aby jeszcze skuteczniej chronić infrastrukturę krytyczną oraz zapobiegać atakom dywersji.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 19, 2025
Wykorzystując zdolności wojsk operacyjnych oraz… pic.twitter.com/2H9wdqR4nR
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу.
- Правоохоронці підозрюють у диверсії двох громадян України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад.
- За даними RMF FM, залізницю могли підірвати дистанційно за допомогою телефонів. Правоохоронці вже вилучили SIM-карти.
