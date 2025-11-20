Польша привлекает 10 000 солдат для защиты инфраструктуры от диверсий
Польша привлекает 10 000 солдат для предотвращения диверсий. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Солдаты будут действовать в рамках операции Horyzont с подчиненными службами министерства внутренних дел Польши. Таким образом власти планируют эффективнее защищать критическую инфраструктуру.
Косиняк-Камыш отметил, что также будут привлечены оперативные силы, войска территориальной обороны Польши, военная техника и средства на основе искусственного интеллекта.
"Мы защитим нашу родину еще лучше", – подчеркнул он.
- В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа.
- Правоохранители подозревают в диверсии двух граждан Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно.
- По данным RMF FM, железную дорогу могли взорвать дистанционно с помощью телефонов. Правоохранители уже изъяли SIM-карты.
