Польша привлекает 10 000 солдат для защиты инфраструктуры от диверсий
Армия Польши (Фото: x.com/terytorialsi)

Польша привлекает 10 000 солдат для предотвращения диверсий. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Солдаты будут действовать в рамках операции Horyzont с подчиненными службами министерства внутренних дел Польши. Таким образом власти планируют эффективнее защищать критическую инфраструктуру.

Косиняк-Камыш отметил, что также будут привлечены оперативные силы, войска территориальной обороны Польши, военная техника и средства на основе искусственного интеллекта.

"Мы защитим нашу родину еще лучше", – подчеркнул он.

