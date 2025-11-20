Польша привлекает 10 000 солдат для защиты инфраструктуры от диверсий

Защита критической инфраструктуры в Польше будет происходить в рамках операции Horyzont

Армия Польши (Фото: x.com/terytorialsi)

Польша привлекает 10 000 солдат для предотвращения диверсий. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Солдаты будут действовать в рамках операции Horyzont с подчиненными службами министерства внутренних дел Польши. Таким образом власти планируют эффективнее защищать критическую инфраструктуру.

Косиняк-Камыш отметил, что также будут привлечены оперативные силы, войска территориальной обороны Польши, военная техника и средства на основе искусственного интеллекта.

"Мы защитим нашу родину еще лучше", – подчеркнул он.

10 000 солдат в рамках операции #Горизонт, będzie współpracować на terenie całej Polski ze służbami podległymi @MSWiA_GOV_PL, чтобы еще больше обезопасить инфраструктуру критики или предотвратить атаку на них.



Wykorzystując zdolności wojsk operacyjnych oraz.. pic.twitter.com/2H9wdqR4nR - Владислав Косиняк-Камыш (@KosiniakKamysz) 19 ноября 2025 г