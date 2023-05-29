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Пів століття обмежень. Рада підтримала санкції проти Ірану

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 18:30
Пів століття обмежень. Рада підтримала санкції проти Ірану - Фото
Санкції проти Ірану (Фото: Depositphotos.com)

Нардепи підтримали запровадження санкцій проти Ірану на пів століття, погодивши таким чином рішення Ради нацбезпеки й оборони від 27 травня 2023 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Рада схвалила законопроєкт №9333 щодо пропозиції РНБО про застосування деяких секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років.

За відповідне рішення свій голос віддали 328 народних депутатів.

Згідно з документом, обмеження містять повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран і передання резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та зупинити електронні платіжні засоби (перекази, здійснення розрахунків та видавання готівки), емітованих іранськими резидентами.

Національному банку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

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Олег Васьків
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санкціїВерховна РадаІран
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