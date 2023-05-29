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Полвека ограничений. Рада поддержала санкции против Ирана

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 18:30
Полвека ограничений. Рада поддержала санкции против Ирана - Фото
Санкции против Ирана (Фото: Depositphotos.com)

Нардепы поддержали введение санкций против Ирана на полвека, согласовав таким образом решение Совета нацбезопасности и обороны от 27 мая 2023 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Совет одобрил законопроект №9333 о предложении СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет.

За соответствующее решение отдали свой голос 328 народных депутатов.

Согласно документу, ограничения предусматривают полный запрет на торговые операции, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается запретить осуществление любых инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановить электронные платежные средства (переводы, расчеты и выдача наличных), эмитированных иранскими резидентами.

Национальному банку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

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Олег Васькив
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верховная радасанкцииИран
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