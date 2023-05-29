Полвека ограничений. Рада поддержала санкции против Ирана

Нардепы поддержали введение санкций против Ирана на полвека, согласовав таким образом решение Совета нацбезопасности и обороны от 27 мая 2023 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Совет одобрил законопроект №9333 о предложении СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет.

За соответствующее решение отдали свой голос 328 народных депутатов.

Согласно документу, ограничения предусматривают полный запрет на торговые операции, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается запретить осуществление любых инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановить электронные платежные средства (переводы, расчеты и выдача наличных), эмитированных иранскими резидентами.

Национальному банку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

25 апреля 2023 года Кабмин подал на рассмотрение СНБО предложение применить секторальные санкции против Ирана на 50 лет.

28 мая президент Владимир Зеленский внес проект постановления о санкциях против Ирана в Раду.

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