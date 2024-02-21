Помер дисидент та борець за незалежність України Степан Хмара
Пішов із життя відомий український дисидент та борець за незалежність країни за часів СРСР Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана у Facebook.
Хмарі було 86 років.
"Ми все робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу перемогу. Я так хотіла бачити його щасливе обличчя. Він так любив Україну та українців. Він рвав свою душу та серце за неї", – написала дружина дисидента.
Причина смерті Хмари поки що невідома.
За радянських часів він розповсюджував заборонену режимом літературу. Був засуджений за політичною статтею та сидів у таборах на Уралі. Після звільнення в 1987 роцi боровся за відновлення незалежності України.
З 1991 року двічі обирався народним депутатом. Мав звання Героя України.
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