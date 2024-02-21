Помер дисидент та борець за незалежність України Степан Хмара

Степан Хмара (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Пішов із життя відомий український дисидент та борець за незалежність країни за часів СРСР Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана у Facebook.

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Хмарі було 86 років.

"Ми все робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу перемогу. Я так хотіла бачити його щасливе обличчя. Він так любив Україну та українців. Він рвав свою душу та серце за неї", – написала дружина дисидента.

Причина смерті Хмари поки що невідома.

За радянських часів він розповсюджував заборонену режимом літературу. Був засуджений за політичною статтею та сидів у таборах на Уралі. Після звільнення в 1987 роцi боровся за відновлення незалежності України.

З 1991 року двічі обирався народним депутатом. Мав звання Героя України.

10 травня 2022 року помер перший президент України Леонід Кравчук.

Влітку 2021 року він переніс операцію на серці.

В жовтнi 2023 року пiшла з життя відома українська співачка та актриса Ніна Матвієнко.

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