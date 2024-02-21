Умер диссидент и борец за независимость Украины Степан Хмара

Ушел из жизни известный украинский диссидент и борец за независимость страны во времена СССР Степан Хмара. Об этом сообщила его супруга Роксолана в Facebook.

Хмаре было 86 лет.

"Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу. Я так хотела видеть его счастливое лицо. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее", — написала жена диссидента.

Причина смерти Хмары пока неизвестна.

В советские времена он распространял запрещенную режимом литературу. Был осужден по политической статье и сидел в лагерях на Урале. После освобождения в 1987 году боролся за восстановление независимости Украины.

С 1991 года дважды избирался народным депутатом. Имел звание Героя Украины.

10 мая 2022 года скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Летом 2021 года он перенес операцию на сердце.

В октябре 2023 года умерла известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко.

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