Умер диссидент и борец за независимость Украины Степан Хмара
Ушел из жизни известный украинский диссидент и борец за независимость страны во времена СССР Степан Хмара. Об этом сообщила его супруга Роксолана в Facebook.
Хмаре было 86 лет.
"Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу. Я так хотела видеть его счастливое лицо. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее", — написала жена диссидента.
Причина смерти Хмары пока неизвестна.
В советские времена он распространял запрещенную режимом литературу. Был осужден по политической статье и сидел в лагерях на Урале. После освобождения в 1987 году боролся за восстановление независимости Украины.
С 1991 года дважды избирался народным депутатом. Имел звание Героя Украины.
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